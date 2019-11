Lega: “Nessuna certezza sui tempi dei lavori al viadotto di via dell’aeroporto”

Fiumicino – “Ancora nessuna certezza sui tempi dei lavori in corso sul viadotto di via dell’Aeroporto che, nel frattempo, sta congestionando il traffico locale”. Cosi in una nota il consigliere Lega Regione Lazio, Laura Corrotti, e i consiglieri del Comune di Fiumicino Vincenzo D’Intino e Federica Poggio.

“Il cantiere era in programma entro quarantacinque giorni dalla prima perizia che, di fatto, dichiarava inagibile il primo tratto. Il tempo, quindi, necessario ad improntare un piano di viabilità alternativa. Ad oggi, siamo tutti ostaggio dei ritardi di tutte le parti in campo e costretti a vivere un calvario quotidiano, senza considerare che quella è l‘unica strada che collega l’aeroporto e la città di Fiumicino all’ospedale Grassi di Ostia, unico nosocomio presente sul territorio.

Ciò che chiediamo è che tutti, dall’amministrazione all’Anas, si prendano le proprie responsabilità e facciano la propria parte per restituire il viadotto e la serenità a chi percorre quotidianamente quel tratto di strada.

La Lega non si arrende alle lungaggini burocratiche di amministrazioni incompetenti e sta preparando una mozione da presentare sia in Consiglio regionale che in quello del comune di Fiumicino”.