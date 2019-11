Ostia, Pomezia e Nettuno: Marinauto lancia la nuova Opel Corsa. Test drive gratuiti

Ostia – E’ tutto pronto per scoprire il piacere di guidare la nuova Opel Corsa. Marinauto, storica concessionaria Opel del litorale romano, lancia la city car tedesca regalando agli automobilisti due giornate di porte aperte e di test drive della vettura al fianco dei tecnici della casa.

Per la Corsa è arrivato il momento della rivoluzione. Venduta in 14 milioni di esemplari dal 1982 a oggi, la city car tedesca è la perfetta sintesi del connubio Opel e PSA (Peugeot, Citroen e Ds): pragmatismo tedesco e morbidezza francese. Nel suo complesso il risultato del matrimonio è un modello dalla linea filante e grintosa, dettagli moderni e funzionali, un assetto di guida confortevole e sicura. La nuova versione mette in risalto la precisione dell’ingegneria tedesca, con un anteriore dinamico, un profilo originale e un posteriore suggestivo.

Questa sesta generazione della Corsa innanzi tutto mostra un cambio delle sue dimensioni: rispetto alla Corsa 5, è più lunga di 39 mm e più bassa di 50 mm, per dare un’idea ancora maggiore di sportività, senza però perdere alcuni elementi fondamentali, come l’abitabilità e lo spazio. Aumenta anche la capacità del bagagliaio, 309 litri rispetto ai 285, espandibile fino a 1.801 litri se vengono abbattuti i sedili posteriori. Gli interni sono comodi e curati. La plancia sportiva è costruita intorno al guidatore e le conferisce una forte personalità: ci si immerge in un ambiente che è un concentrato di tecnologia, con il nuovo touch screen centrale, da cui gestire il sistema di infotainment, compatibile con AppleCarPlay e Android Auto. Al vertice della gamma, c’è il Multimedia Navi Pro con schermo a colori da 10 pollici.

Non mancano numerosi sistemi di assistenza alla guida, che supportano il conducente durante la guida o nelle manovre: dal cruise control adattivo, con il mantenimento della corsia ed il riconoscimento dei segnali stradali, davvero comodo soprattutto per quando si viaggia in autostrada, alla frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni, passando per l’assistente al parcheggio (in arrivo nel 2020) o la telecamera posteriore panoramica.

Una novità assoluta è anche la disponibilità della versione elettrica della Corsa a partire dai primi mesi del 2020.

Marinauto è la grande concessionaria Opel del litorale romano che quest’anno compie 45 anni di attività. Amministrata con grinta ed eleganza da Lina Marchetti, nominata Donna dell’Anno del Comune di Roma nel 2011, con la preziosa collaborazione della figlia Cristina Pelleriti, la concessionaria è articolata nei tre punti vendita Ostia, Pomezia e Nettuno, due Magazzini Ricambi Opel, Servizio di Assistenza Tecnica specializzata Opel e un Automercato dell’usato di tutte le marche e vetture aziendali e km 0.

La presentazione della nuova Corsa si terrà il 30 novembre ed il 1° dicembre nei saloni di via Alfredo Zambrini 5/41 (Ostia), di largo Goffredo Mameli (Pomezia) e di piazza IX Settembre 1943, 20 (Nettuno). Il personale sul posto disporrà l’effettuazione dei test drive che possono essere prenotati ai seguenti numeri di telefono: 065620081 per Ostia, 0691601178 per Pomezia e 069806386 per Nettuno.

LA NUOVA ZAFIRA LIFE

La Opel Marinauto in contemporanea lancia anche la nuova versione della Zafira Life, un van comodo, agile e lussuoso. Ricca di innovazioni, di funzioni di sicurezza e tocchi raffinati, può trasportare fino a nove passeggeri in totale relax. Dotata di sistemi innovativi di assistenza alla guida, si presta per gli usi più svariati non solo per le gite avventurose della famiglia ma soprattutto per lavori legati al turismo ed alla collettività, come il Noleggio con conducente, ed al mondo dello sport, come per esempio le trasferte di squadre di basket, di ciclismo, di volley. Il prezzo, a seconda dei diversi allestimenti, è a partire da 25mila euro.