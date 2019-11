Severini: “Testa di Lepre senz’acqua a causa della burocrazia che si rimpalla le condotte idriche”

Fiumicino – “Da due giorni gli abitanti di Testa di Lepre sono rimasti senz’acqua. Le segnalazioni di guasto cadono nel vuoto a causa di un’incredibile stallo tra Arsial e Acea. La seconda sarebbe responsabile della gestione delle acque, ma la prima non ha in realtà ancora passato le competenze per la gestione diretta delle tratte”. Lo afferma in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Così – prosegue – ci troviamo che in caso di guasto, il cittadino prima deve verificare tramite Arsial se il danno è dovuto alle pompe di propria competenza, e poi eventualmente sperare che Arsial trasmetta ad Acea la segnalazione per intervenire.

In questo rimpallo delle competenze, che va avanti ormai da anni, chi ci rimette è sempre il cittadino. Il solito problema, e chi deve intervenire definitivamente è il Sindaco, l’unico in grado di far mettere un punto fermo alla questione.

I cittadini non possono più, sono esasperati, non trovano collaborazione, non hanno la controparte, le caldaie non hanno l’acqua e le case restano al freddo, non c’è acqua per il bagno. Non è possibile che dobbiamo abbandonare le località del nord del Comune.

Abbiamo capito che il problema è il rimpallo di competenze di due società, ma forse – e uso il condizionale – per interessi di qualcuno preferiscono rimanere legati a questa situazione.

So solo che se fosse accaduto a via Torre Clementina il problema sarebbe stato già risolto, ma dato che accade al nord… posso anche passare anni. E questo non va più bene, fa parte anch’esso della ‘questione del nord’ che ho sollevato ufficialmente e che porterò avanti”.