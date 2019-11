Sport a Nettuno, il sindaco Coppola incontra il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo

Nettuno – Il Sindaco della Città Alessandro Coppola e il Vicesindaco e Assessore allo Sport e Patrimonio Alessandro Mauro hanno incontro a Roma il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi.

Sul tavolo gli amministratori nettunese hanno portato i tre maggiori impianti del territorio che necessitano tutti di interventi di ristrutturazione e ammodernamento. Si tratta dello Stadio di Baseball Steno Borghese, del campo comunale di calcio Celestino Masin e del Palazzetto dello Sport.

L’Amministrazione Comunale di Nettuno intende partecipare al Bando “Sport Missione Comune” con il quale il Credito Sportivo mette a disposizione degli Enti Locali risorse finanziarie “a tasso zero”.

“Abbiamo registrato la massima disponibilità del Presidente Abodi, che conosce bene la città di Nettuno e con il quale mi lega un profondo rapporto di amicizia, a cui abbiamo illustrato la situazione dei nostri maggiori impianti sportivi – fa sapere il vicesindaco Alessandro Mauro – entro 15 giorni contiamo di riceverlo a Nettuno per effettuare un primo sopralluogo delle strutture.

L’obiettivo è ottenere un finanziamento a 15 anni e a tasso zero, per un importo pari a 2,5 milioni di euro, con il quale contiamo entro 1 anno di riqualificare lo Stadio di Baseball Steno Borghese, il Campo di calcio Celestino Masin (nel cui progetto rientrerà anche il discorso della pista di atletica) e il Palazzetto dello Sport per tornare, attraverso lo sport, a dare lustro alla nostra splendida città.

A seguito di questo intervento è nostra intenzione intavolare un dialogo anche per altre strutture calcistiche e impianti di altre discipline sportive che necessitano di un intervento di riqualificazione per permettere ai nostri ragazzi di praticare le attività che amano nella maniera migliore possibile”.