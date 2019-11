Tirana – Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.4, si è verificata in Albania alle 2.54 (ora locale, le 3.54 in Italia). L’epicentro del sisma è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 11 chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese situata a una trentina di chilometri a nordovest di Tirana. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite altre due, di magnitudo 5,3 e 5,1.

Il bilancio delle vittime continua a salire ed è ora di 7 morti, rende noto il ministro della Difesa di Tirana, Olta Xhacka precisando che una persona è morta in un incidente stradale lungo una strada interrotta dalle macerie prodotte dalla scossa nella località nordoccidentale di Lezha.

Foto 3 di 6











I feriti invece sono almeno 300. Un uomo e una donna sono morti nel crollo di un edificio a Thumane, vicino a Durazzo, un’altra persona è morta dopo essersi lanciata dalla sua abitazione, in preda al panico, a Kurbin, una cinquantina di chilometri a nord della capitale. La quarta vittima è stata registrata a Durazzo, nel crollo d un palazzo.

“Le notizie iniziali parlano di almeno diversi morti e di molte persone ancora disperse, con molti edifici crollati – ha scritto su Twitter il portavoce del governo di Tirana, Endri Fuga – Oltre 300 persone hanno ricevuto cure mediche negli ospedali di Tirana e Durazzo. Oggi scuole chiuse, team di emergenza pienamente operativi“.

La scossa è stata avvertita anche in Italia e in particolare in Puglia. Diverse le repliche registrate: la più forte circa un’ora dopo di magnitudo 5.4. “La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della @RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia”. Così in un tweet il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Il terremoto che nella notte ha colpito l’Albania era stata preceduto il 21 settembre scorso da un sisma di magnitudo 5,6 che aveva danneggiato circa 500 edifici ed era stato considerato come il più forte degli ultimi 30 anni. Il sisma più devastante nella storia del Paese risale al primo giugno del 1905, quando almeno 120 persone morirono a seguito di una scossa di magnitudo 6.6.

Il Presidente del Consiglio Conte ha autorizzato la partenza di uomini e mezzi per rispondere alla richiesta di soccorso avanzata dall’Albania. Il team, composto da squadre Usar di ricerca e soccorso dei Vigili del fuoco della Toscana e squadre operative da Puglia e Campania, integrate da personale medico dell’Areu della regione Lombardia, da ingegneri e tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esperti nella valutazione e analisi del danno, da personale del Dipartimento della Protezione Civile e della Croce Rossa italiana, è in partenza.

Compito del team italiano, oltre alle attività di ricerca e soccorso, sarà quello di garantire il necessario supporto alle autorità locali nelle attività di valutazione del danno e dell’agibilità sia su strutture pubbliche che su edifici privati. “Tutti gli amici dell’Albania si stanno attivando rapidamente. Il premier italiano Giuseppe Conte ed il premier greco Mitzotakis hanno inviato aerei con squadre di soccorso“, scrive il primo ministro albanese Edi Rama su Twitter.

Anche la Turchia ha inviato squadre di soccorritori, mezzi e un aereo dell’esercito. Lo annuncia l’agenzia ufficiale turca Anadolu, dopo che su Twitter il primo ministro albanese Edi Rama ha sottolineato come Recep Tayyip Erdogan e Emmanuel Macron abbiano confermato la “disponibilità” di Turchia e Francia ad aiutare l’Albania.

(Il Faro online)