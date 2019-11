Trastevere, la Sardegna ancora amara: la Torres vince in rimonta

Sassari – Quinta sconfitta stagionale per il Trastevere, che cade al “Vanni Sanna” di Sassari, non riuscendo a dare continuità all’ultima vittoria ottenuta 7 giorni fa contro il Portici.

Un vero peccato, visto il bel primo tempo disputato dal team di Perrotti, e l’iniziale vantaggio realizzato dal giovane Sordilli. Un buon Trastevere, che inizia bene e passa in vantaggio al 10′: De Iulis serve Sordilli che si infila tra 2 difensori locali e supera Colombo con una precisa conclusione all’angolino.

La squadra di Perrotti mantiene il pallino del gioco, senza riuscire però a sferrare il colpo del 2-0, e nel finale di tempo subisce il pari dei sardi con un colpo di testa sotto misura di Bianco. Nella ripresa all’11’ l’arbitro Rinaldi decreta la massima punizione per i locali, dopo un fallo in area di rigore di Sannipoli.

Dal dischetto Sartor non sbaglia, mandando in vantaggio i rossoblu. La squadra di casa resta poi in 10 uomini al quarto d’ora per il doppio giallo a Bianco. Il Trastevere ci prova, senza trovare tuttavia il pareggio. Nel finale buona occasione non concretizzata da Bergamini, e un calcio di rigore chiesto da Lorusso, ammonito invece per simulazione. Da segnalare l’infortunio a Tajarol, rimasto sul terreno di gioco solo 9 minuti, prima di essere sostituito da Lorusso. Termina con un’amara sconfitta di misura, la seconda consecutiva in Sardegna, dopo quella di Muravera.

Domenica prossima al “Trastevere Stadium” arriverà il Latina.

Torres – Trastevere 2-1

Torres: Colombo, Lucarelli (1′ st Viale), Pinna R., Pisanu, Congiu, Guarino, De Martis (37′ st Santarelli), Masala, Sartor (37′ st Virdis), Milani (48′ st Pinna S.), Bianco. A disp. Vagge, Pintori, Fadda. All. Mariotti

Trastevere: Cavalli, Pastorelli, Calisto (21′ st Barbarossa), Tarantino (32′ st Bergamini), Sfanò, Capodaglio, Sordilli (32′ st Marini), Lucchese, De Iulis, Sannipoli (21′ st Tajarol, 30′ st Lorusso), Bertoldi. A disp. Casagrande, Bassini. All. Perrotti

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa (Cesarano – Castigione)

Reti: 10′ Sordilli, 39′ Bianco, 11′ st Sartor su rigore.

Note: ammoniti Congiu, Guarino, Lucarelli, Mariotti (allenatore), Cavalli e Lorusso. Espulso Bianco al 15′ st per doppia ammonizione. Spettatori 600 circa.

(Il Faro on line)