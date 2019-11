A Passoscuro un murales per omaggiare le donne combattenti del popolo curdo

Fiumicino – Un murales in omaggio alle donne curde, divenute famose in tutto il mondo per il loro ruolo di combattenti a difesa del proprio popolo. E’ quanto hanno realizzato i volontari e le volontarie dell’associazione “L’isola delle correnti” a Passoscuro. Il titolo dell’opera è “Resistere alla tempesta”.

“Il murales è un messaggio di solidarietà al popolo curdo in sintonia con la mozione di solidarietà recentemente presentata in Consiglio Comunale” spiega la capogruppo del Pd in consiglio comunale Paola Magionesi.

Il murales, alla cui realizzazione hanno partecipato più artisti, è stato eseguito sul muro laterale del nuovo accesso al mare di via Carbonia.

L’inaugurazione, alla presenza del vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, si terrà venerdì 29 novembre alle ore 15.30.

“Ringrazio l’associazione per questo gesto di solidarietà con un popolo martoriato da anni, ma che continua caparbiamente a resistere” conclude Magionesi.

(Il Faro online)