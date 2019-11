Cerveteri, Centro Storico: approvata la Delibera con la nuova regolamentazione Ztl

Cerveteri – La Giunta comunale di Cerveteri ha deliberato la nuova regolamentazione della Ztl – Zona a Traffico Limitato all’interno del Centro Storico.

“L’istituzione della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico è stata istituita nel 2005 – ha dichiarato il Vicesindaco ed Assessore alle Opere Pubbliche Giuseppe Zito – ed è stata oggetto di diverse sperimentazioni. Da questa settimana entrerà in vigore la nuova regolamentazione per il periodo invernale che prevedrà alcune importanti novità”.

“Le nuove fasce orarie sono state pensate per tenere insieme le esigenze di commercianti e residenti – prosegue il Vicesindaco Giuseppe Zito – compromesso difficile che mi auguro possa essere apprezzato. L’obiettivo di fondo è quello di tornare gradualmente a vivere il centro storico come luogo di aggregazione, nel quale poter fare una passeggiata con la famiglia o bere un buon caffè lontano dalle auto. Per questo motivo si è deciso di chiudere l’accesso ai non autorizzati il sabato pomeriggio e la domenica.”

“Sicuramente l’approssimarsi delle festività natalizie e la Festa dell’Olio Nuovo che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre rappresentano un’occasione per tornare a vivere il nostro centro storico, che deve costituire il cuore di un’identità condivisa per l’intera popolazione – ha proseguito il Vicesindaco Giuseppe Zito – gli orari approvati rimarranno in vigore fino al 30 Maggio, con il ripristino dell’orario estivo che consentirà di poter godere pienamente dei tantissimi appuntamenti dell’estate caerite.

L’auspicio è quello di dare una nuova vivibilità al Centro Storico, di renderlo più accogliente e più sicuro. Tanti sono gli interventi in questa direzione, dai sistemi di videosorveglianza installati nel 2019, agli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione della pubblica illuminazione che sta avviando la nostra società partecipata, fino allo stanziamento di 60.000€ per l’arredo urbano avvenuto pochi giorni fa. Mentre nei primi mesi del 2020 saranno finalmente attivi i parcheggi a pagamento che potranno garantire la rotazione dei parcheggi a servizio del centro storico”.

La nuova regolamentazione della viabilità prevede dal lunedì al venerdì l’accesso libero a tutti i veicoli dalle ore 07:00 alle ore 22.00, mentre vieta l’accesso a tutte le automobili, al di fuori dei possessori di autorizzazione regolarmente rilasciata dal Comando di Polizia, dalle ore 22:00 alle ore 07:00.

Cambia invece nel weekend la regolazione del traffico. Accesso vietato a tutti i veicoli, eccezion fatta per gli autorizzati, dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 07:00 del lunedì.

Confermata in toto invece l’Area Pedonale Urbana. Divieto assoluto di transito ad ogni tipologia di veicolo in Via Santa Maria, Piazza Santa Maria, Piazza Tripoli, Piazza Risorgimento e nel tratto di strada di Via Roma dall’incrocio con Via Santa Maria a Via Agillina.

Ricordiamo che l’accesso di Piazza Risorgimento è monitorato da un varco elettronico che procederà a sanzionare automaticamente le vetture che non rispettano le limitazioni al traffico veicolare. Per ogni esigenza, dubbio o informazione necessaria è possibile consultare il Comando di Polizia Locale al numero 069942586