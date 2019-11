Emergenza rifiuti a Roma, Montino a Raggi: “Non siamo la sua discarica”

Fiumicino – “Il messaggio di oggi della sindaca di Roma a proposito della questione rifiuti della Capitale ha dell’incredibile”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Secondo Virginia Raggi, i rifiuti di Roma dovrebbero finire tutti negli impianti della provincia (leggi qui) senza che lei e la sua amministrazione se ne facciano carico – prosegue il sindaco -. Ora basta. Non ha mai fatto scelte e continua a non farne. Galleggia, naviga a vista senza una proposta che non sia scaricare su altri le sue responsabilità“.

“E quegli altri stanno già facendo, anche se non avrebbero dovuto – sottolinea Montino -. Come noi a Maccarese che continuiamo a ricevere da Roma dalle 300 alle 400 tonnellate di umido al giorno, con tutto quello che ne consegue”.

“La giunta Raggi non ha neanche avuto il coraggio di realizzare un impianto per il compostaggio che era il loro mantra in campagna elettorale – insiste il sindaco -. Se non è in grado o non vuole fare quello che chi amministra deve fare, e cioè scegliere, si dimettesse”.

“Non l’ha obbligata nessuno a fare la sindaca di Roma – conclude Montino -. Noi, però, siamo obbligati a subire i disastri della totale inefficienza della sua giunta. La Provincia e il resto della regione non sono la discarica di Roma: Virginia Raggi se lo metta in testa”.

(Il Faro online)