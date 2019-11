Fiumicino, Berardo: “L’associazione Lungomare della Salute regala un albero di Natale alla città”

Fiumicino – Quest’anno il Natale si accende anche sul lungomare della Salute, a Fiumicino, grazie all’impegno dell’omonima associazione che, in vista delle festività, ha allestito un abete luminoso proprio sul lungomare di Isola Sacra.

“Abbiamo voluto questo regalo alla città per dare un senso al Natale anche sul lungomare – dice il presidente dell’associazione Lungomare della Salute, Alessio Berardo -. Ringraziamo in primis l’amministrazione comunale per averci rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’albero, ma anche tutti gli imprenditori e le aziende del lungomare che hanno aderito a questa iniziativa”

(Il Faro online)