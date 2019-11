Fiumicino, Caroccia: “Cantieri nelle scuole e interventi sulla ciclabile di via Portuense”

Fiumicino – “Proseguono i lavori nella nuova palestra della scuola Segré di Isola Sacra. Sono in corso di realizzazione i solai della struttura. Alla nuova scuola di via Coni Zugna invece si sta realizzando l’insonorizzazione all’interno delle intercapedini dei muri.

Ma non sono le uniche novità in corso d’opera. In questi giorni sono state posizionate le ringhiere parapedonali sul nuovo tratto di ciclabile che da Fiumicino porta al cimitero di via Portuense, per rendere più sicuro il transito delle biciclette. Infine abbiamo affidato i lavori per il nuovo parcheggio che sarà realizzato nella rotonda di ingresso a Passoscuro, lavori che partiranno dopo Natale”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

(Il Faro online)