Giornata contro la violenza sulle donne, larga partecipazione alle iniziative del Comune di Sabaudia

Sabaudia – Una giornata lunga e articolata per sensibilizzare tutti sulla questione della violenza contro le donne. Partendo dalla risoluzione dell’Onu del 1999 da cui è stata istituita la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Sabaudia, in collaborazione con l’agenzia Omicron, l’associazione di giornaliste GIULia e la sezione locale della Fidapa, sabato 23 ha organizzato tre momenti per celebrare questo momento e porre l’accento per una nuova società armonica. Infatti, tra gli ospiti al tavolo dei relatori si sono contati numerosi uomini, destinatari di questo messaggio.

Il primo step ha visto alternarsi le società sportive declinate al femminile che si battono per l’eliminazione delle differenze di genere in ambito sportivo, per raggiungere quelle pari opportunità che sono proprie di una società evoluta. In questo contesto c’è stato il collegamento telefonico con le rappresentanti di GIULia, le giornaliste Tiziana Ciavardini e Mara Cinquepalmi, più Mimma Caligaris, rappresentante della Federazione nazionale dei giornalisti, coordinati dalla giornalista Anna Scalfati, coordinatrice regionale di GIULia.

Ci sono state testimonianze dirette da parte delle rappresentanti femminili delle società sportive, unitamente ai direttori e coach maschili. Tra le società che hanno aderito a questa giornata l’Atletica Sabaudia, il Latina Sporting Woman, Pietro Iadevaia, ass. Io mi difendo, aspetti radici nella difesa personale azione reazione, corsi di difesa personale specifici contro bullismo e violenza donne, con una dimostrazione pratica con le sue allieve, la Pallacanestro femminile Academy Latina, il Nuovo Latina Lady calcio, l’Osservatorio per lo sport e il turismo della provincia di Latina col presidente Annalisa Muzio, le donne del Dragon Boat Donna Più Lilt Latina, più le atlete di canottaggio e i loro quadri tecnici e federali, come Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione.

La seconda parte dell’evento ha visto la presentazione del libro ‘Solo perchè donna’ del magistrato Melita Cavallo, per dire stop a discriminazione e violenza di genere, tra le mura domestiche, in ambito familiare e sui luoghi di lavoro, una presentazione arricchita da testimonianze dirette delle associazioni del territorio che valorizzano la donna e lottano per la parità dei diritti, raccontando le loro esperienze e come arrivare a vivere in una società perfettamente armonica, con i contributi di Daniela Picciolo, vicepresidente Fidapa sezione Sabaudia, Aldina Nunziata, creatrice del sito web Lei Latina, Claudia Saba, scrittrice, Monica Nassisi, avvocato, presidente dell’Ass. La giusta difesa e responsabile dello Sportello contro la violenza e abusi di Terracina, Giorgio Bastonini, scrittore, Stefania Munari, presidente Valore Persona Aprilia.

La giornata si è conclusa con la inaugurazione, da parte del sindaco Giada Gervasi e della delegata ai Servizi Sociali Francesca Marino, di cinque panchine rosse, donate alla comunità per contrastare simbolicamente e quotidianamente ogni tipo di violenza e sopraffazione. Le panchine sono state istallate nei seguenti siti: una al parco di via El Vendrell in centro a Sabaudia, le altre vicino alle chiede di Mezzomonte, Molella, Borgo San Donato e Bella Farnia. Una sesta panchina verrà prossimamente posizionata a Borgo Vodice.

(Il Faro on line)