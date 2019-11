Ladispoli, Lazzeri: “Dal 9 dicembre i servizi anagrafici esclusivamente per i cittadini con l’appuntamento”

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa che, al fine di favorire i cittadini ed evitare il formarsi di file per accaparrarsi il numero per usufruire degli sportelli, si è deciso, in via sperimentale, di organizzare il rilascio di certificati, carta di identità elettronica e iscrizioni anagrafiche su appuntamento, con prenotazione online.

“Con lo svolgimento della giornata di formazione ai dipendenti dell’anagrafe – afferma l’assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri – possiamo dire che il passaggio al sistema di prenotazione digitale è ormai prossimo.

Pertanto, dal 29 novembre sarà possibile la prenotazione online e, a partire dal 9 dicembre, i servizi anagrafici saranno prestati esclusivamente ai cittadini che verranno allo sportello con l’appuntamento. I cittadini che si recheranno direttamente all’Anagrafe senza prenotazione dell’appuntamento potranno provvedere, rivolgendosi all’Urp, Ufficio relazioni col pubblico di Piazza G. Falcone 1.

Nei giorni scorsi si è tenuto presso la sede comunale un corso formativo della Maggioli, l’azienda che gestisce l’informatizzazione dell’Anagrafe, ai dipendenti che i cittadini trovano allo sportello dell’anagrafe e dell’Urp, l’Ufficio Relazione con il Pubblico che sarà di supporto a tutti quei cittadini che non hanno il pc o lo smartphone.

La formazione è stata momento di crescita e confronto anche per i nostri addetti che hanno manifestato tutte le perplessità legate all’entrata in funzione del nuovo sistema di gestione delle pratiche. Grazie alla professionalità della dott.sa Nicoletta Maroncelli che ha tenuto il corso tutti i dubbi sono stati fugati, siamo dunque pronti per affrontare questa nuova innovativa sfida”.