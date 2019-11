Natale, da Greccio una lettera di Papa Francesco sul significato del presepe

Città del Vaticano – Domenica prossima, 1 dicembre, in concomitanza con l’inizio del tempo liturgico dell’Avvento, Papa Francesco tornerà a Greccio (per la seconda volta nel suo pontificato) “per pregare nel posto del primo presepio che ha fatto San Francesco d’Assisi e per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio“.

Ad annunciarlo è lo stesso Bergoglio, al termine dell’udienza generale del mercoledì. “Auguro a tutti voi che nell’Avvento l’attesa del Salvatore riempia il vostro cuore di speranza e vi trovi gioiosi nel servizio dei più bisognosi“, è l’auspicio del Pontefice.

