Nettuno, ecco gli avvisi pubblici per l’organizzazione degli eventi di Natale

Nettuno – Sono state pubblicate dall’Amministrazione comunale di Nettuno le manifestazioni di interesse per l’organizzazione degli eventi relativi alle festività natalizie che andranno a comporre il calendario per il periodo compreso tra l’8 dicembre e il 6 gennaio prossimo. Un impegno di spesa totale di circa 72mila euro per cinque avvisi pubblici che riguardano:

l’ allestimento di alberi natalizi e addobbi/decori da realizzarsi nei quartieri esclusivamente della periferia del territorio rivolti ai Comitati di Quartiere e Associazioni Culturali;

da realizzarsi del territorio rivolti ai Comitati di Quartiere e Associazioni Culturali; l’indagine esplorativa del mercato per l’ allestimento della “Antica dimora di Babbo Natale” presso il Forte Sangallo ;

; la realizzazione delle iniziative di intrattenimento per bambini presso il Forte Sangallo ;

; l’indagine esplorativa per l’ organizzazione di spettacoli in Piazza Cesare Battisti per i giorni 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020;

per i giorni 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020; la realizzazione iniziative solidali “Aspettando la Befana” e “ Festa della Befana”.

Previsto, inoltre, lo svolgimento di un mercato tematico stagionale nel settore artigianale hobbistico per il periodo dal 07 dicembre 2019 al 07 Gennaio 2020 da svolgersi tutti i giorni, localizzato sul lungomare Matteotti fronte Palazzo Comunale fino a Piazzale delle Sirene (ad esclusione dell’area demaniale).

“Ci aspettiamo una grande adesione da parte dei destinatari di questi avvisi pubblici – fanno sapere dall’Amministrazione Comunale – l’intento è quello di stilare un calendario di eventi e di iniziative rivolte soprattutto ai più piccoli e che facciano respirare in città la vera e autentica magia del Natale. Un’atmosfera che non riguarderà soltanto il centro cittadino grazie all’avviso riservato ai comitati di quartieri per abbellire e allestire anche le zone periferiche del territorio”.

