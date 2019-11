Nuovi cantieri aperti ad Anzio: al via i lavori per la sistemazione delle strade comunali

Anzio – Cantieri aperti ad Anzio, dalla prossima settimana, con l’inizio dei lavori, pianificati dall’Amministrazione De Angelis, che prevedono la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Saturno, Via Dante, Via Jenne, Via Casal di Brocco, Via Coriolano, Via della Fornace e Via degli Etruschi.

“Inoltre, – afferma il Sindaco, Candido de Angelis – nei prossimi giorni, prenderà il via l’atteso intervento, finanziato dalla Regione e dal Comune, che prevede la realizzazione dei nuovi marciapiedi, dell’illuminazione artistica a led, dell’arredo urbano, di una nuova area parcheggio, con il completamento della pista ciclabile, nel tratto di litoranea compreso tra lo stabilimento Lido Garda e l’inizio di Via Fanciulla d’Anzio”.

In questi ultimi giorni l’Ufficio Tecnico del Comune di Anzio, su indirizzo dell’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci, ha coordinato diverse opere per la messa in sicurezza delle strade e delle condotte del territorio, in seguito ai danni causati dal maltempo.

“Stiamo intervenendo ovunque, per riportare la situazione alla normalità, – afferma l’Assessore Giuseppe Ranucci – dando la priorità alla messa in sicurezza delle strade più trafficate. In tempi record sono stati effettuati i lavori in Via di Villa Claudia ed in altre zone del territorio. A breve, con i lavori programmati nel mese di dicembre, porteremo a compimento tutta una serie di opere per la sistemazione delle strade del territorio”.

Ad Anzio Colonia, da alcuni giorni, è stato aperto il cantiere per l’importante recupero della Sorgente Acqua del Turco. L’ambizioso progetto, finanziato dalla Regione e dal Comune, prevede il recupero dei fabbricati esistenti, connessi all’antica sorgente che alimentava Anzio centro, il nuovo arredo urbano dell’intera area, la nuova illuminazione e la realizzazione di spazi pubblici fruibili ai cittadini, nelle vicinanze di un suggestivo tratto di costa.