Santa Marinella, albero pericolante in via Castelsecco: intervengono i Vigili del Fuoco

Santa Marinella – Nella giornata di oggi, mercoledì 27 novembre, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, oltre al soccorso ordinario, sono intervenuti presso il comune di Santa Marinella, in via Castelsecco – angolo via Giotto -, per un albero di pino pericolante.

La pianta inclinata, pericolosamente sulla strada, era in imminente pericolo di caduta, per cui i pompieri hanno provveduto alla rimozione di gran parte della stessa, mettendo in sicurezza l’area.

(Il Faro online)