Torna la XXIX edizione del Premio letterario internazionale “Città di Pomezia”

Pomezia – Si terrà sabato 7 dicembre alle ore 16.30 la premiazione della XXIX edizione del Premio letterario internazionale “Città di Pomezia”, organizzato per il secondo anno consecutivo dal Centro Studi Sisyphus. 276 le opere inedite pervenute per le sei sezioni in concorso: raccolta di poesie, poesia singola, poesia in vernacolo, racconto, saggio su temi letterari e saggio su temi storici.

I vincitori saranno designati durante la cerimonia di premiazione che si terrà al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento di piazza Indipendenza.

Alla premiazione parteciperà il Presidente della Giuria Roberto Maggiani, poeta e divulgatore scientifico, già autore di notevoli pubblicazioni nel panorama della letteratura italiana ed estera.

“Un’occasione importante per la nostra Città – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – che anche quest’anno si fregia di essere teatro di un premio ideato dal poeta Domenico Defelice che negli anni ha visto la partecipazione di autori illustri del panorama della letteratura contemporanea”.

“Sarà un onore presenziare alla cerimonia di premiazione – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Voglio ringraziare fin da ora tutti gli autori delle opere inedite che hanno partecipato, la Giuria presieduta da Roberto Maggiani, il Centro Studi Sisyphus e gli uffici comunali che hanno lavorato all’evento”.

L’appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 16.30 presso il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento (piazza Indipendenza n. 12).