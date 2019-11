Best Woman 2019, domenica la 30esima edizione. Calicchio: “Una festa speciale”

Fiumicino – E’ tutto pronto per la trentesima edizione della Best Woman, la gara podistica al femminile organizzata dall’Asd Atletico Villa Guglielmi e in programma la prossima domenica, 1 dicembre. 10 km di percorso tra Isola sacra e Fiumicino, con partenza da via Bezzi e arrivo al Cetorelli.

“Compiere trent’anni ci riempie di gioia – dichiara Ludovico Nerli Ballati, presidente Asd Atletica Villa Guglielmi – soprattutto perché è la prova che il team ha dimostrato di essere un gruppo coeso e appassionato. Quest’anno siamo ancora più fieri di essere stati riconosciuti come gara nazionale con omologazione e certificazione del percorso; questo vuol dire che la Best Woman entra nel prestigioso circuito delle più importanti manifestazioni di corse su strada di 10 km. E che le prestazioni che ogni atleta effettuerà avranno la certificazione ufficiale su scala nazionale. Un’opportunità in più per i tanti atleti attesi a Fiumicino il 1 dicembre”.

“L’edizione di quest’anno – aggiunge l’assessore allo Sport e alla Scuola Paolo Calicchio – si preannuncia davvero speciale. L’anniversario che si celebra, 30 anni di gare, fa sì che la Best Woman 2019 si trasformi in una occasione di festa, con premi speciali come la medaglia fatta realizzare appositamente per l’occasione: in metallo lucido, a colori, 100 grammi di peso e 80 mm di diametro. E grazie al concorso lanciato lo scorso marzo tra le scuole del territorio di Fiumicino, il logo ufficiale della manifestazione rappresentato sulla medaglia è il disegno risultato vincente. A realizzarlo è stata l’alunna di Fiumicino Federica Di Biasio, un bellissimo disegno ricco di colori e molto dinamico. Sull’altro lato della medaglia è raffigurato invece il porto di Claudio e Traiano, simbolo del nostro Comune”.

La partenza avrà luogo alle ore 10 in via Bezzi. I 10 km di percorso poi si snoderanno su via del faro, via Fiumara, viale Traiano, Ponte Due Giugno, via Portuense, via Foce Micina, via delle Carpe, via Torre Clementina, Ponte Due Giugno, viale Traiano, Darsena, Lungomare della Salute, via Porto Romano, via Giorgio Giorgis, via delle Meduse, Cetorelli.

