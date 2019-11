Calcio a 7, ad Abano Terme l’Italia per un torneo internazionale

Padova – La Nazionale Italiana di calcio a 7 per atleti con cerebrolesione sarà impegnata ad Abano Terme nell’ultimo raduno tecnico dell’anno. L’occasione è il Torneo Internazionale di calcio a 5 e a 7 per disabili fisici e intellettivo relazionali organizzato dalla società Calcio Veneto For Disable a Padova e patrocinato dalla Federazione.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, accoglierà 14 squadre con circa 160 atleti. Tra le squadre partecipanti, nazionali ed internazionali, figurano, oltre ai padroni di casa, Country Liverpool, Insuperabili, Fuorigioco Mantova, Special Olympics Monaco Polisportiva Olimpia Onlus Cagliari, Reggio Emilia RSS.

Le partite, a cui prenderanno parte undici Azzurri al seguito del CT Simone Pajaro, si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport Raciti della città padovana.

(Il Faro on line)