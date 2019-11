Fiumicino – La Protezione civile Nuovo Domani, con le Guardie Zoofile Cerveteri e i freeclimber Fabio e Paolo, sono impegnati in prima linea anche per il recupero degli animali in difficoltà. Un cane è infatti caduto in un dirupo di 70 metri a Cerenova.

Sono due giorni che l’animale è al freddo e alle intemperie. “Ieri sera – spiegano dalla sala operativa dell’associazione Nuovo Domani di Fiumicino – abbiamo saputo la notizia e questa mattina abbiamo inviato sul posto la nostra squadra di soccorso speleologico per il recupero. E una zona impervia, ma ce l’abbiamo fatta”.

