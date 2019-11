Cerveteri – Una mostra d’arte di pregio, ricercata, curata nei minimi dettagli. Nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria, il Comune di Cerveteri propone “Il Soffio del Tempo”, delle artiste Lea Contestabile e Carola Masini, che sarà inaugurata domani, venerdì 29 novembre alle ore 18:00.

La mostra, curata da Romina Guidelli e visitabile fino al 6 dicembre, presenterà una selezione delle opere realizzate in tecnica mista ed eseguite su tavola e su stoffa dalle artiste, insieme alle importanti installazioni realizzate in site specific. Tema centrale della mostra bipersonale di Carola Masini e Lea Contestabile è il concetto del tempo e della memoria.

Foto 2 di 2



Il tempo è l’elemento che caratterizza il lavoro di Lea Contestabile e Carola Masini, un meta-medium impossibile al tatto, ma innegabile alla vista.

Ogni loro opera prevede una liturgia di movimento, gesto esatto, metodo e concentrazione che ricordano il lento ritmo di una musica antica e riportano alla memoria gesti, odori e sapori di infanzia.

Le opere realizzate dalle artiste sono fortemente autobiografiche. La ricerca degli oggetti e delle trame che caratterizzano ogni loro lavoro parte dalle origini, nasce sin da bambine e denota un primigenio talento dell’attenzione.

Questo interesse dedicato al particolare si trasmette e si concretizza nell’opera d’arte attraverso l’inclusione di oggetti, l’inserimento di immagini o la definizione di ritratti ‘cuciti’ astratti dal passato ma ancora assolutamente riconoscibili. Questi ‘strumenti’ assemblano il corpo sensibile delle loro attuali opere d’arte e ci consentono una perfetta e limpida condivisione di antiche memorie: dello stesso sentimento del tempo’.

Cerveteri sarà la prima città che accoglierà Il soffio del tempo, esposizione per la quale è già in programma una seconda tappa per la primavera 2020.

La mostra, con ingresso gratuito, è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 17:30 alle ore 19:30. Il sabato e la domenica visitabile anche la mattina dalle ore 11:00 alle ore 13:00. La mostra si inserisce anche nella due giorni di Piazza Santa Maria, dove avrà luogo la XI Festa dell’Olio Nuovo.

(Il Faro online)