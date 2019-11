Festa dell’Olio Nuovo, a Cerveteri arrivano le Delegazioni dei Comuni Gemellati

Cerveteri – Si rafforza il rapporto di amicizia tra Cerveteri e le città gemellate.

In occasione della XI Festa dell’Olio Nuovo, le Delegazioni Istituzionali dei Comuni di Fürstenfeldbruck, Livry-Gargan e Almuñécar saranno infatti ospiti della città etrusca per consolidare il gemellaggio oramai esistente da più di mezzo secolo.

A coordinare l’arrivo dei Comuni gemellati, il Delegato e Consigliere comunale Mauro Porro insieme al Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia, che hanno curato nei minimi dettagli un ricco programma di appuntamenti, visite nel territorio ed incontri istituzionali.

“Abbiamo organizzato un programma completo, capace di far conoscere ai nostri ospiti non solo le bellezze e le peculiarità di Cerveteri ma quelle di tutto il territorio – ha detto il Consigliere Delegato ai Gemellaggi Mauro Porro – il Borgo di Ceri, il Sasso, il Castello di Santa Severa, i luoghi più belli della Capitale e ovviamente un passaggio alla Festa dell’Olio Nuovo nel Centro Storico.

Ulteriore motivo di soddisfazione nella visita di quest’anno dei Comuni gemellati, è la presenza dei rappresentanti dei Consigli comunali dei giovani delle tre città. Così come noi la scorsa volta abbiamo visitato la Città di Livry-Gargan con i ragazzi delle scuole, ci fa estremamente piacere ospitare i giovani di queste città. Ovviamente ho provveduto ad invitare tutto il Consiglio comunale alle iniziative in programma. Sarà una nuova occasione per conoscere i nostri colleghi amministratori e per rafforzare il rapporto di amicizia tra Cerveteri e loro”.

“Ringrazio il Consigliere Porro e il Presidente del Consiglio Travaglia che anche quest’anno hanno svolto un eccellente lavoro per promuovere questo importante incontro istituzionale con i nostri comuni gemellati – ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci – con l’occasione, ci tengo a fare un sentito ringraziamento alla Seatour e all’Amministratore Unico Vito Ferri, sempre disponibili verso le iniziative che si svolgono all’interno della nostra città, garantendo anche in questa occasione un prezioso supporto nelle attività di trasporto delle Delegazioni gemelle”.