Latina – Inaugurato ufficialmente il point Asc sport a Latina, Ente di promozione sportiva associato a Confcommercio Imprese per l’Italia. I nuovi uffici avranno sede presso gli uffici di Confcommercio Lazio Sud a Latina in via Volsini, 58.

A fare gli onori di casa l’avvocato Gianluca Marchionne neo presidente del Asc sport pontino e Giovanni Acampora, presidente Confcommercio Lazio e Consigliere nazionale Confcommercio.

Sono intervenuti Massimo Boiardi, presidente Attività Sportive Confederate LAZIO, Salvatore Di Cecca Direttore generale Confcommercio Lazio, Ernesto Coletta Consigliere delegato a “Strategie e progetti per la promozione del territorio, del turismo e dello sport” del Comune di Latina.

Sono intervenuti anche Sai Massimo presidente dello Sporting Latina Women, Nicola Limongi Presidente dell’Associazione Medico Sportiva della Provincia di Latina. Presenti inoltre Valter Tomassi Presidente Confcommercio Lazio Sud Latina, Italo Di Cocco presidente Fipe Confcommercio Lazio Sud.

Tante le associazioni che hanno aderito al progetto dell’Asc oltre tutti i nuovi consiglieri del nuovo comitato, Annalisa Muzio dell’ Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo e dell’ Associazione Minerva.

Il presidente Acampora, nel ringraziare i presenti, ha portato i saluti del sistema Confcommercio Lazio Sud, ribadendo quanto lo sport e le sue manifestazioni siano strategiche per il rilascio dei nostri territori “lo sport e il turismo sportivo è un settore che rappresenta il 10% dell’industria turistica mondiale e che offre notevoli opportunità di sviluppo dei territori. Se poi si considerano i numeri, questi da soli identificano le potenzialità di sviluppo: Oltre 10 milioni di viaggi e oltre 60 milioni di pernottamenti in strutture ricettive italiane. Giro d’affari stimato in 6,3 mild di euro 1,5 MILD di EURO la spesa dedicata in Italia agli sport acquatici come vela, canoa, diving ecc.. 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva. Sono circa 27 MILIONI gli italiani che praticano sport (20 milioni di amatori, 6,5 milioni di dilettanti ed oltre 10 mila professionisti). Tasso di crescita del turismo sportivo: +150% in tutta Europa negli ultimi 10 anni.”

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per l’obiettivo raggiunto – ha sottolineato il neo presidente del ASC SPORT pontino e presidente Confcommercio Professioni Lazio Sud Gianluca Marchionne -. La squadra è composta da belle persone, con le giuste competenze per sviluppare progetti legati al modo dello sport. Non ci resta che metterci a lavorare”.

“E’ stata una bellissima serata – ha dichiarato il Presidente Asc Lazio Massimo Boiardi – durante la quale è emersa l’ottima sinergia che è nata tra Confcommercio Lazio Sud e la nostra istituzione sportiva. La condivisione nata tra l’Asc che rappresenta lo sport e l’Associazione che rappresenta il mondo del lavoro è il risultato di una base forte e solida che si fonda sulla fiducia tra le due Istituzioni. La squadra Asc è composta da uomini e donne che hanno tanta voglia di fare, di lavorare e insieme a Confcommercio raggiungeremo obiettivi importanti. La A di Asc per significa Attività, siamo da subito operativi e pieni di energia”.

(Il Faro on line)