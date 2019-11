Mafia cinese a Fiumicino, schiavizzate per prostituirsi

Fiumicino – Donne cinesi ridotte in schiavitù e costrette e prostituirsi in casa. Una vera e propria organizzazione criminale cinese, quella sgominata dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino, coordinati dalla dottoressa Luciana Franchini.

Secondo quanto emerso dalle indagini, una maitresse cinese, arrestata a Ostia, obbligava le connazionali – alle quali veniva anche sequestrato il passaporto – a restare chiuse in casa, dove vivevano in una condizione di assoluto degrado.

Non avendo il permesso di uscire, la matrona, con l’aiuto di altri cinesi, portava loro da mangiare quando andava a riscuotere i soldi. La Polizia ha sequestrato anche diversi telefoni cellulari, con i quali si organizzavano gli appuntamenti tra i clienti.

Gli appartamenti, ridotti a vere e proprie prigioni, si trovavano uno a Fiumicino (nel quartiere di Parco Leonardo), e l’altro a Ostia; tuttavia gli inquirenti non escludono la presenza anche di altri locali. La Polizia di Stato ha arrestato la maitresse, accusata anche del reato di riduzione in schiavitù, e ascoltato altri due cinesi come persone informate sui fatti.

(Il Faro online)