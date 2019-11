Ostia, Masi: “Approvata la richiesta per i defibrillatori nelle spiagge libere”

Ostia – “Come avevamo preannunciato questa estate, in sede di bilancio, abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere le risorse al Campidoglio per dotare le spiagge libere di defibrillatori. Il documento è stato approvato grazie al voto della maggioranza nel corso della discussione della proposta di Bilancio 2020. Ci auguriamo che ora si rispetti l’impegno preso e si insista in Campidoglio affinché le spiagge libere possano essere dotate di questo importante strumento salva vita”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Durante l’estate – continua Masi – le spiagge del Litorale sono molto affollate e casi di cronaca hanno dimostrato, in modo evidente, come agire con un soccorso tempestivo possa contribuite a salvare la vita delle persone. Ci aspettiamo che si possa iniziare già dalla prossima stagione estiva e impegneremo i nostri referenti in Campidoglio a portare avanti la proposta nella discussione definitiva che avverrà in Assemblea Capitolina”.

(Il Faro online)