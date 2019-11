Roma, neonata di 5 mesi muore in un campo nomadi

Roma – Rilievi dei carabinieri nel campo nomadi di via Candoni, a Roma, dove sono intervenuti per la morte di una neonata di 5 mesi. Ad avvisare i carabinieri è stato il 118 che, una volta sul posto, ha tentato senza successo di rianimare la bimba.

Saranno le indagini, a cui partecipano – oltre ai militari dell’Arma di via in Selci – anche i carabinieri della Compagnia Roma Eur, coordinate dal pm di turno, a chiarire le cause del decesso.

(Il Faro online)