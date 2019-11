Team Bike Terenzi e SS Lazio, insieme per raggiungere nuovi traguardi

Civitavecchia – Cresce il Team Bike Terenzi che può vantare l’affiliazione con la S.S. Lazio Ciclismo, un valore aggiunto per la compagine tirrenica in possesso dei requisiti per la realizzazione di progetti più ampli.

La notizia ha sicuramente scosso in positivo il club di Claudio Terenzi:” Direi che portare sulla maglia il logo della S.S. Lazio è motivo di vanto e di orgoglio. Speriamo di onorare questa affiliazione grazie alla quale potremo dare crescita al team sempre più in alto – ha dichiarato Terenzi – se tutto questo è stato possibile lo devo a un grande diesse di Ladispoli, Fausto Montini, persona che oltre a conoscere il ciclismo, ha preparato tanti corridori a diventare competitivi. Un ringraziamento al presidente della sezione ciclismo, Franco Anzidei e a lui va aggiunto l’avvocato Antonio Buccioni presidente della Polisportiva Lazio, il quale ha approvato la scelta di legarci a loro. Sono convinto che sarà un volano per la nostra crescita e lo sviluppo del ciclismo nel comprensorio. La Lazio è una società nata nel 1939, e non dimentichiamoci che uno degli eroi del ciclismo, Fausto Coppi ne faceva parte”.

(Il Faro on line)