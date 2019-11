Torbidità dell’acqua nel sud pontino, Confconsumatori denuncia i disservizi di Acqualatina

Formia, Gaeta e Minturno – Con l’ondata di maltempo che, dall’inizio, si è abbattuta, quasi ininterrottamente su tutto il sud pontino, nei diversi comuni è tornato a farsi sentire forte il disagio relativo alla torbidità dell’acqua, che rende la stessa inutilizzabile sia per scopi igienici che alimentari.

Sul tema è intervenuta la Confconsumatori che, in una nota indirizzata ai sindaci del sud pontino, al Prefetto, ad Acqualtina, all’Arera, Al Garante idrico e Ato 4, fa sapere: “La scrivente associazione con riferimento all’annoso problema che affligge l’intero territorio del sud pontino (comuni di Gaeta, Formia, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Minturno) circa la torbidità dell’acqua, ed in conseguenza delle varie comunicazioni che il gestore ha inviato nel mese di novembre corrente anno, inerenti la impossibilità di utilizzare il servizio idrico per uso umano, rappresenta: tali fenomeni di torbidità si sono verificati nell’anno 2018 come da comunicazioni del gestore del 20 novembre e 15 dicembre; per l’anno 2019 come da comunicazioni del 28 maggio, 23 settembre, 3 novembre e 25 novembre. Il disagio si è protratto per diversi giorni (in particolare per novembre 2019 quasi l’intero mese) ragion per cui l’utenza si è vista privata del servizio ed il gestore non ha posto in essere alcuna misura alternativa (autobotti) costringendo la popolazione ad approvvigionarsi con acqua potabile a pagamento.

Nonostante le comunicazioni del gestore che hanno segnalato l’impossibilità di utilizzo del servizio per uso umano, non tutti i comuni hanno provveduto tempestivamente ad emettere le relative ordinanze e darne comunicazione alla popolazione, con possibili gravi conseguenze per la salute umana.

In alcuni comuni citati, sono recentemente state installate le cd “casette dell’acqua” che erogano a pagamento acqua trattata, ma prelevata sempre dalla conduttura pubblica ragion per cui presumibilmente interessata dallo stesso fenomeno di torbidità.”

E ancora: “La torbidità interessa da anni il solo territorio del sud pontino servito dalle sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo, mentre non si verifica in altre realtà della provincia.

Non solo. Confconsumatori sottolinea: “Di recente l’amministratore delegato di Acqualatina ha dichiarato in una intervista che “è stata una scelta dell’ultima conferenza quadriennale dei sindaci, nel 2016, che ha approvato il piano degli investimenti della spa e che non ha voluto spingere troppo sulle tariffe della popolazione. Non ci sono grandi alternative: o aumenta la tariffa, o interviene lo Stato”, facendo chiaramente intendere che il gestore non è nelle condizioni attuali di porre in essere quanto necessario per fornire un servizio commisurato al pagato.”

Le richieste di Confconsumatori

Conconsumatori, dopo aver reso noto i disservizi causati in primis da Acqualatina, e in secondo luogo, avanza delle richieste di chiarimento, scrivendo: “Tutto quanto premesso, si chiede ai Sindaci e al Gestore di rappresentare il motivo per cui ad oggi non si sono posti in essere accorgimenti tali da eliminare in maniera definitiva il fenomeno della torbidità persistente delle sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo e quanto, invece, si intende porre in essere come interventi programmati volti a risolvere definitivamente il problema.

Si chiede inoltre perché, nonostante l’impossibilità per uso umano della risorsa idrica si sia protratta per quasi un mese, non si siano posti in essere servizi di approvvigionamento alternativo, risultando essere questa anche una emergenza sanitaria di stretta competenza del Sindaci.

Si chiede ancora se è in programma la valutazione di forme di ristoro per il servizio non usufruito e comunque pagato o se l’utenza sarà costretta a subire interamente i costi del disservizio, cosi come accaduto per i fenomeni di siccità dell’anno 2017 per il quale, nonostante le rassicurazioni dei sindaci coinvolti, che si erano fatti garanti nei confronti del gestore per l’approvazione di forme si ristoro, ad oggi non è stato posto essere alcunché.

Alle Autorità di controllo – conclude, infine, Confconsumatori – si richiede di verificare le eventuali mancanze nella fornitura del servizio per quanto rappresentato ed accertato provvedendo alle relative sanzioni e provvedimenti.”

(Il Faro on line)