800 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per la Roma-Lido e per la Roma-Viterbo

Regione Lazio – La Regione Lazio investe 800 milioni per l’acquisto di 38 nuovi treni e per migliorare le infrastrutture delle ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. È quanto hanno annunciato questa mattina l’assessore ai Trasporti Mauro Alessandri, l’amministratore Unico di Astral Antonio Mallamo, il presidente di Cotral Spa Amalia Colaceci e il direttore territoriale Produzione Roma di Rfi Vito Episcopo.

Roma – Lido di Ostia: 144 milioni

In particolare, per la Roma Lido gli investimenti sono destinati a: 19 milioni per la manutenzione straordinaria dei treni esistenti; 78 milioni per finanziare interventi tecnologici; 47 milioni per finanziare gli interventi di rifacimento nelle stazioni, dei quali 7 per recinzioni e barriere e 40 per la realizzazione del nuovo deposito a Ostia Lido.

Roma – Viterbo: 337 milioni

Per la Roma-Civita Castellana-Viterbo, gli investimenti prevedono: 41 milioni per far ripartire il cantiere per il raddoppio della stazione Flaminio; 154 milioni sono destinati a raddoppiare la tratta fra Riano e Morlupo; 50 milioni verranno destinati al raddoppio della tratta da Montebello a Riano; 10 milioni andranno a potenziare il deposito di Acqua Acetosa; 67 per potenziare la linea elettrica e altri 15 per la manutenzione straordinaria per i treni già esistenti.

“Con questo mega-piano siamo assolutamente certi di risolvere in maniera definitiva l’odissea di migliaia di pendolari costretti, quotidianamente, a disavventure non degne di una Capitale mondiale.

La strada, per carità, è ancora lunga. Iniziamo oggi a mettere mano a un problema intricato e per nulla semplice da sbrogliare. Ma sono straconvinta che da qui alla fine del mandato della giunta regionale, nel 2022, riconsegneremo a Roma e a tutti i pendolari che ne usufruiscono, una linea finalmente meritevole di questo nome.

Voglio ringraziare l’assessore Alessandri per l’impegno e il lavoro che si sta svolgendo, dopo la commissione lavori pubblici che avevo richiesto, per la metro Giardinetti di Roma” – Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

