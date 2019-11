Anche il Comitato Stop 5G di Fiumicino contro il Wi-Fi nelle scuole

Fiumicino – Il Comitato Stop5G Fiumicino si associa al Comitato Stop5G Cerveteri-Ladispoli, in linea con l’operato dell’Alleanza Italiana Stop5G, e comunica di aver inviato il Dossier di denuncia “La scuola elettromagnetica – Il pericolo invisibile fra i banchi”, realizzato dall’Osservatorio Scuola dell’Alleanza, agli Assessori Paolo Calicchio e Marzia Mancino, al Dirigente Area Politiche Sociali e Scolastiche Dott. Fabio Sbrega, al Garante per l’Infanzia Roberto Tasciotti e ai Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado del comune di Fiumicino. Ciò al fine di evidenziare l’urgenza di innescare circoli virtuosi che conducano nei tempi più brevi alla sostituzione della connessione Wi-Fi – attestata dalla letteratura scientifica come dannosa per la salute pubblica e soprattutto dei minori – col cablaggio, secondo le previsioni del lungimirante decreto Galletti del 2017.

(Il Faro online)