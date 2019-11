Anzio, al via la “Festa del cioccolato” con i maestri pasticcieri di “Roma Chocolate”

Anzio – “Il cibo degli Dei”, da oggi, venerdì 29 novembre, a domenica 1 dicembre, al centro storico di Anzio, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, sarà protagonista ad Anzio con l’atteso evento “Roma Chocolate in tour”: il paradiso dei golosi e dei buongustai del cacao di altissima qualità.

Le festa del cioccolato, promossa dall’Assessorato al turismo ed alle attività produttive, è un evento dedicato ai bambini, alle famiglie, ai giovani ed agli adulti, che avranno la possibilità di degustare prelibatezze realizzate con finissimo cacao.

Durante la tre giorni di Anzio saranno contestualizzate ricercate ricette, preparate dalle mani esperte dei maestri pasticcieri di Roma Chocolate.

“Dal oggi, in Piazza Garibaldi, – afferma l’Assessore, Valentina Salsedo, che ha coordinato il progetto – sarà attiva la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, insieme a tutta una serie di eventi, che ufficializzeremo nelle prossime ore, animerà il centro cittadino per tutte le festività natalizie. Insieme alla Pro Loco di Lavinio, inoltre, abbiamo pianificato un importante programma in Piazza Lavinia, inserito ufficialmente negli eventi del Natale sul Mare 2019/2020″.

(Il Faro online)