Filippo Tortu: “Sono stanco del 9”99. Punto a superarlo”

Milano – Il primatista italiano dei 100 metri, Filippo Tortu, definisce il 2020 come “la stagione della sua vita” ed è “quasi sicuro” (e usa il quasi “solo per scaramanzia”) di essere pronto ad abbattere il suo 9″99.

“Quel tempo mi ha stancato – spiega Tortu, durante ‘Lo sport oltre lo sport’, evento organizzato da Il Foglio -. Il 2020 è la stagione più importante della mia vita con gli Europei e soprattutto le Olimpiadi di Tokyo: per arrivare al top in estate salteremo la stagione indoor. Quest’anno sarò più focalizzato su 100 e staffetta ma non escludo qualche uscita sui 200 per capire se posso giocarmela”. Tortu sottolinea di “correre sempre per vincere” anche se sa “di non essere il favorito”: “Penso sia sbagliato non dare sempre il massimo. Se parti sconfitto, sei già sconfitto. Nessuno può credere in te stesso al posto tuo”.

E prosegue: “Certo, non mi stupisco se dopo 2 metri Coleman è avanti a me”. E a chi gli chiede un giudizio sulla superiorità degli atleti di colore nell’atletica – ricordando come Tortu fosse l’unico bianco nella finale dei 100 ai Mondiali di Doha -, il 21enne delle Fiamme Gialle risponde con determinazione: “Sono geneticamente più portati per la velocità, io compenso con gli allenamenti”.

(Il Faro on line)(fonte@ansa.it)