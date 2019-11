La Misericordia di Fiumicino parte per l’Albania, ecco cosa serve

Fiumicino – Sono tre i mezzi della Misericordia che, mercoledì 4 dicembre, partiranno da Fiumicino carichi di coperte e generi alimentari. Destinazione: Durazzo, in Albania, dove già 49 persone hanno perso la vita a seguito del violento sisma che, da martedì scorso ad oggi, continua a flagellare il Paese. Mentre si continua a scavare per cercare i dispersi, le Misericordie d’Italia sono dunque pronte a partire per offrire aiuto a chi non ha più niente.

La Misericordia di Fiumicino invita quindi l’intera cittadinanza a donare indumenti pesanti, generi alimentari a lunghissima scadenza, latte e pannolini. I punti di raccolta sono due: uno è la sede della Misericordia di Fiumicino, in via Livio Ceccotti 51; l’altro è la Parrocchia Santa Paola Frassinetti, in via Giuseppe Frassinetti 1.

Chiunque voglia donare qualcosa può contattare Massimiliano D’Alessandri, il responsabile emergenze della Misericordia di Fiumicino, al numero 3807443515.