La storia di Andrea, una lesione al midollo e la forza di ricominciare

Fiumicino – Lui si chiama Andrea, ha 17 anni. Circa un anno fa improvvisamente ha avuto una lesione al midollo spinale ed è stato costretto su una sedia a rotelle. La vita che cambia in un attimo, il futuro che si annebbia. Ma la storia di Andrea è un a storia di forza, di coraggio,m di rinascita.

Una storia raccontata “cuore in mano” in un incontro organizzato presso l’associazione Insieme con i disabili Onlus con la partecipazione di Alitalia Onlus.

“Abbiamo invitato Andrea Petrella con i suoi genitori – racconta Elisabetta Fratini, vice presidente dell’associazione Insieme con i disabili onlus -; abbiamo organizzato un incontro con un piccolo buffet dove erano presenti il presidente di Insieme con i disabili, Mauro Stasio, e il presidente dell’Associazione area solidarietà Alitalia Onlus, Antonio Bertaccini. Ovviamente con tutti i soci della nostra associazione compresi i ragazzi, insieme ad altri soci dell’ass solidarietà Alitalia Onlus.

Andrea era visibilmente emozionato, e felice ci ha raccontato la sua storia, di come riuscito a trovare la forza di andare avanti nonostante la malattia lo abbia colpito improvvisamente e brutalmente; è stato per noi un pomeriggio veramente emozionante e particolarmente sentito.

Abbiamo donato una somma ai genitori di questo ragazzo affinché possano continuare le costose cure che hanno iniziato per lui. La donazione è stata offerta sia da noi che dall’Associazione area solidarietà Alitalia Onlus e con l’occasione vogliamo mettere in risalto il fatto che l’area solidarietà Alitalia Onlus è sempre presente con aiuti e donazioni sia con noi per sostenerci nei nostri progetti che con altre associazioni o realtà che abbiano bisogno di sostegno e di aiuto dove sono presenti persone più deboli”