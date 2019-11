Ladispoli, lavori sulla rete idrica: niente acqua a Monteroni il 2 dicembre

Ladispoli – L’amministrazione comunale informa che nella zona dei Monteroni ci sarà la sospensione idrica nella giornata di lunedì 2 dicembre, dalle ore 8,00 fino al termine dei lavori nello stesso giorno, previsto per le ore 14,00. Tale sospensione avverrà per permettere gli interventi della Flavia Servizi sulla rete idrico – potabile.

Si avvisano gli utenti che si potrebbe verificare un intorbidimento dell’acqua dovuto a variazione di pressione in rete. Le strade interessate dalla sospensione idrica sono:

Via dell’Acquedotto di Statua

Via dell’Agricoltura

Via Aurelia dalla Km.ca 34+700 alla Km.ca 40+000

Via delle Carciofete

Via Casal dei Venti

Via dei Castagni

Via dei Cedri

Via dei Faggi

Via dei Monteroni

Via delle Noci

Via degli Olivi

Via dell’Olmetto

Via dei Pini

Via Procoio di Ceri

Via delle Querce

Via delle Quote

Via della Sorgente

Via dei Sugheri

Via dei Tigli

Via dei Vigneti

(Il Faro online)