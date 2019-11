Marinauto Ostia, Pomezia e Nettuno: prova con noi la nuova Corsa Opel

Ostia – Ci siamo. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre porte aperte nella concessionaria Marinauto Opel di Ostia e nelle sue filiali di Pomezia e Nettuno per conoscere da vicino la nuova Corsa e salirci sopra per i test drive.

Per sedersi al volante e mettersi alla guida della nuova Corsa basterà prenotare la prova telefonando ai numeri 065620081 per Ostia, 0691601178 per Pomezia e 069806386 per Nettuno. I test drive si effettuano sia sabato che domenica in via Alfredo Zambrini 41 (Ostia), in largo Goffredo Mameli (Pomezia) e in piazza IX Settembre 1943, 20 (Nettuno).

Nell’attesa di vivere questa esperienza, ilfaroonline.it è salito sull’ultima nata della Opel Marinauto e ha testato la vettura con il responsabile vendite Nicola Di Florio.

Il nostro test drive è su una motorizzazione 1200 cc 75 cv. La sensazione nell’entrare all’interno dell’abitacolo è di estrema comodità e razionalità nella suddivisione dello spazio. I sedili sono avvolgenti e confortevoli, il cruscotto moderno e tecnologico offre un buon colpo d’occhio sulla strumentazione proponendo linee sobrie ed eleganti.

Alla messa in moto si può apprezzare la silenziosità del motore che è un tre cilindri di ultima generazione, quindi con un rapporto molto basso di emissioni di CO2 (inferiore a 100 g per km), ed è interamente in alluminio. L’uso di questo materiale rende meno pesante il motore della vettura con un vantaggio che si traduce in bassi consumi e minor inquinamento. La leggerezza della nuova Opel Corsa si concretizza anche in migliori prestazioni in accelerazione e ripresa.

Alla guida, il motore si rivela oltre che silenzioso e performante anche molto elastico e ideale per i percorsi in città. La vettura è ben ammortizzata e risponde con buona stabilità a tutti i tipi di fondo stradale. Il cambio è preciso e lo sterzo è rigido al punto giusto. Insomma l’ultima nata in casa Opel (frutto della sinergia con PSA ovvero Peugeot, Citroen e Ds) ha una ottima guidabilità, sia per uomini che donne.

Interessanti anche i consumi: con la vettura a benzina 1200 cc 75 cv, si riescono a percorrere dai 18 ai 20 km per litro con buone velocità di crociera.

Insomma, potremmo scriverne e parlarne per ore. Ma, come dice lo slogan di lancio, è più divertente guidarla. Noi l’abbiamo fatto, e voi?