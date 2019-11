Meteo – Tra venerdì e sabato si assisterà al ritorno ad una parziale stabilità sull’Italia, anche se con alcune zone ancora coinvolte da isolati fenomeni. Domenica invece tornerà una nuova perturbazione atlantica a partire dal Nordovest.

Evoluzione meteo weekend, tendenza

SITUAZIONE. Il flusso di correnti umide occidentali che sta attraversando l’Europa centro-meridionale e l’Italia si protrarrà fino a venerdì, con conseguenze tutto sommato poco rilevanti per le nostre regioni. Gli unici effetti che ne scaturiranno consisteranno in addensamenti e qualche fenomeno sulle zone alpine di confine, in Sardegna e sulle tirreniche peninsulari, accompagnati da una tesa ventilazione da ovest.

L’inizio del weekend sarà caratterizzato invece da una temporanea rimonta dell’alta pressione che favorirà tempo più stabile un po’ ovunque, ma di breve durata. Domenica infatti una depressione sul Golfo di Biscaglia piloterà una perturbazione responsabile di un peggioramento a partire dal Nordovest in estensione a Triveneto e Toscana, con nevicate sulle Alpi anche a quote medio-basse. Ecco i dettagli:

METEO VENERDÌ

Al Nord nuvolosità irregolare sulle Alpi con fenomeni soprattutto sui confini franco-svizzeri e austriaci, nevosi dai 1400/1500m, asciutto con maggiori schiarite altrove ma con banchi di nebbia fino al mattino sulla Val Padana. Al Centro nubi irregolari su tirreniche, Sardegna ed Umbria con qualche pioggia di debole intensità, più probabile su alta Toscana e medio-basso Lazio, asciutto con schiarite sul versante adriatico. Al Sud nubi irregolari sulle tirreniche peninsulari con qualche pioggia, ampie schiarite altrove, specie in Puglia. Venti ancora tesi occidentali, in attenuazione sull’Adriatico. Raffiche di Garbino su valli e coste del Medio Adriatico.

METEO SABATO

Al Nord residui addensamenti su Alpi confinali e Friuli, in miglioramento, altrove bel tempo prevalente con qualche nebbia nelle ore più fredde in Val Padana. La sera nubi in aumento a partire dal Nordovest. Al Centro in prevalenza poco nuvoloso, salvo al mattino qualche addensamento sulle aree interne appenniniche e la sera nubi in aumento in Toscana. Al Sud irregolarmente nuvoloso la mattino sulle tirreniche peninsulari con locali piovaschi sulla Calabria, più soleggiato altrove. Venti moderati o tesi di Maestrale.

METEO DOMENICA

Peggiora al Nordovest con piogge in intensificazione in mattinata e in estensione verso est al Triveneto, piogge in arrivo anche in Toscana. Neve sulle Alpi dai 700/1000m, anche fino a 500/700m sulle Alpi occidentali. Qualche pioggia entro fine giornata possibile anche sull’alto Lazio. Più asciutto su Emilia orientale e Romagna. Altrove resistono condizioni più stabili e soleggiate.

Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.

Previsione meteo Lazio

VENERDI’: tese correnti occidentali insistono su Toscana, Lazio e Umbria, pur con pressione in aumento. Cieli irregolarmente nuvolosi sulle zone interne con ancora qualche goccia di pioggia a ridosso dell’Appennino, localmente in genere su Toscana orientale, tra perugino e Valnerina, ma in esaurimento a partire da metà pomeriggio/sera. Qualche acquazzone pomeridiano anche sul Lazio meridionale con brevissimi fenomeni non esclusi anche su Roma e provincia al pomeriggio. Più soleggiato lungo le coste ma con ancora sostenuta ventilazione di libeccio, comunque in parziale attenuazione a fine giornata. Temperature in lieve aumento nei massimi, in calo i minimi nella notte successiva. Mari ancora mossi o molto mossi.

Commento del previsore lazio

SPICCATA VARIABILITA’ CON QUALCHE ROVESCIO SULLE ZONE INTERNE, PIU’ SOLEGGIATO E VENTOSO SULLE COSTE. NUOVA PERTURBAZIONE TRA DOMENICA E LUNEDI’.

Fino a venerdì correnti libecciali riproporranno qualche pioggia o rovescio sparso sulle centrali tirreniche, in particolare su zone interne di Toscana, Lazio e sull’Umbria; generalmente più asciutto e soleggiato su coste e adiacenti, ma con venti sostenuti di Libeccio, raffiche anche di oltre 60km/h e mari molto mossi.

Sabato breve tregua con sole prevalente e al più qualche nebbia o nube bassa al mattino. Domenica giunge una nuova perturbazione con piogge a partire dall’alta Toscana, in estensione ai restanti settori entro sera e con precipitazioni che si protrarranno anche lunedì. Clima generalmente mite di giorno, spesso con massime sopra le medie del periodo.

Un po’ di freddo mattutino giusto all’alba di sabato e domenica.

(Il Faro online)