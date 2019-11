Ostia, colpo grosso dei soliti ignoti: rubati broccoletti e pesce surgelato

Ostia – Proseguono i controlli del territorio da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia, che sono stati impegnati in diverse attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione di reati contro la persona ed il patrimonio.

Poco prima dell’alba, ad Ostia Antica, i Carabinieri della locale Stazione hanno intercettato due uomini che, gravati dal peso di due grossi zaini, stavano percorrendo a piedi via Agostino Chigi in direzione della via Ostiense.

I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dei due, hanno deciso di controllarli e gli hanno intimato l’alt, ma i due dopo aver gettato a terra gli zaini si sono dati precipitosamente alla fuga. Uno è stato tuttavia raggiunto e bloccato dai militari al termine di una breve colluttazione.

All’interno degli zaini i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 50 confezioni di prodotti ittici e circa un centinaio di euro, risultati trafugati dall’interno di una vicina azienda di surgelati.

Il malfattore, un 45enne con precedenti è stato arrestato e tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida, mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. Sono in corso accurate indagini, volte all’identificazione del secondo complice.

(Il Faro online)