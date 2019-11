Roma-Latina, Ialongo: “Serve un cronoprogramma in vista dei cantieri per l’autostrada”

Roma e Latina – “Per la realizzazione della Roma-Latina, il Cipe incrementerebbe il finanziamento per 200milioni di euro attraverso una richiesta della Regione Lazio.

Ci auguriamo – fa sapere, in una nota il consigliere comunale di Latina Giorgio Ialongo -, a questo punto, che l’opera possa vedere celermente l’apertura dei cantieri, poiché è ancora tutto sulla carta e non vorremmo che, a fronte del mancato avvio, tra qualche tempo vi possa essere un ripensamento sui fondi già stanziati, come su quelli ancora da accantonare.

Bene la conferma dell’opera che toglierebbe la provincia di Latina dall’isolamento e porterebbe molte imprese ad investire nel nostro territorio. Ma – conclude la nota – occorre fare presto e rendere noto un cronoprogramma in grado di rassicurare tutti sull’effettivo avvio dei cantieri”.

(Il Faro on line)