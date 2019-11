Terracina, convenzione con il Teatro Traiano rinviata al 2020

Terracina – L’Amministrazione Comunale di Terracina ha licenziato una deliberazione con la quale viene posticipata al 2020 la possibilità della stipula di una convenzione con il Teatro Traiano per l’allestimento di una stagione teatrale di qualità e la disponibilità della struttura per altri eventi.

Il sindaco facente finzione Roberta Tintari motiva la decisione con queste parole: “Il perfezionamento dei requisiti di legge previsti è arrivato solo pochi giorni fa e questo aspetto, vista la prossima scadenza dell’anno solare, ha consigliato di rinviare all’inizio del prossimo anno l’approvazione della delibera di giunta per la stipula della convenzione, in modo da avere più tempo per allestire una stagione teatrale di qualità e la realizzazione di una rassegna intitolata alla figura di Gigi Nofi per valorizzare il teatro dialettale che a Terracina vanta l’impegno di numerose compagnie e un vasto pubblico di appassionati.

Nella precedente bozza di convenzione era prevista una pausa nell’utilizzo della struttura tra dicembre e gennaio e la ripresa a febbraio 2020. Anche questo aspetto ci ha indotto a scegliere di far partire la convenzione e gli spettacoli direttamente dal prossimo mese di febbraio, un modo per ottimizzare le risorse e le date a disposizione del Comune”.

L’assessore alla Cultura Barbara Cerilli afferma “che l’idea di poter offrire alla nostra città rassegne e spettacoli di spessore rimane una priorità e questo intento mal si concilia con la fretta che rischia di non far raggiungere l’obiettivo nel miglior modo possibile”.

(Il Faro on line)