Anzio, 2 milioni e mezzo di euro per la piscina comunale

Anzio – Nei prossimi due anni, con il nuovo affidamento in concessione della piscina comunale di Anzio, perfezionato nella giornata di ieri dall’Ufficio Patrimonio del Comune, sul prestigioso impianto natatorio neroniano saranno investiti circa 2 milioni e mezzo di euro.

Ad aggiudicarsi l’affidamento in concessione venticinquennale della piscina comunale, che prevede un canone annuo pari a 18.013,35 oltre Iva, insieme all’importante piano di interventi strutturali straordinari, l’ASD Latina Pallanuoto, impegnata con la squadra dell’Anzio Waterpolis nel campionato nazionale di serie A2.

“Insieme ai cittadini, dopo tanto lavoro, – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – salutiamo con soddisfazione la rinascita della nostra gloriosa piscina comunale che, nei prossimi mesi, sarà oggetto di fondamentali interventi di manutenzione straordinaria.

Nell’ambito dell’affidamento abbiamo previsto l’accesso gratuito per i diversamente abili e per gli accompagnatori, la concessione in uso alle associazioni locali che svolgono attività, in convenzione con il Comune, rivolte ai non deambulanti, le iniziative comunali di promozione sportiva a favore delle scuole e degli anziani e tutta una serie di attività sociali rivolte al nostro territorio.

Nell’augurare buon lavoro all’ASD Latina Pallanuoto, con l’auspicio di rivedere presto l’Anzio nella massima serie, – conclude il Sindaco De Angelis – è doveroso ringraziare la Federazione Italiana Nuoto per aver gestito, con la massima professionalità, in un delicato periodo di transizione, l’impianto natatorio della Città di Anzio”.

L’Assessorato al Patrimonio del Comune di Anzio, insieme al rilancio della piscina comunale, è impegnato anche nella riorganizzazione di tutti gli impianti sportivi dell’Ente.

“Sulla piscina comunale – afferma l’Assessore al patrimonio e bilancio, Eugenio Ruggiero – saranno effettuati importanti interventi come la sistemazione delle vasche con l’adeguamento e l’efficientamento energetico degli impianti, la sistemazione degli spazi esterni e della pavimentazione stradale, la realizzazione nuova struttura di copertura dell’impianto natatorio e le nuove zone per gli spettatori.

Insieme agli Uffici, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, – conclude l’Assessore Ruggiero – stiamo lavorando alla riorganizzazione degli impianti comunali, consapevoli dell’importanza della pratica sportiva per i nostri giovani e per la cittadinanza tutta”.

(Il Faro online)