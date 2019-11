Ardea – E’ stato inaugurato oggi il costruendo cimitero ideato con il metodo del “Project Finance”, alla presenza del Sindaco e dei familiari del primo defunto che è stato tumulato nei nuovi loculi.

La cerimonia si è svolta nel ricordo di Orazio Ucci, noto imprenditore edile, commerciante, politico della prima e seconda repubblica, una persona ascoltata per la sua esperienza di vita, padre dell’ex sindaco Roberta Ucci.

Ed proprio grazie alla caparbietà della figlia Roberta, sostenuta dall’attuale consigliera comunale Raffaella Neocliti, oggi si è potuto benedire una parte dei loculi in un costruendo cimitero – va detto – ancora molto provvisorio, senza alcuna recinzione in muratura (se non una precaria da cantiere) e con una viabilità che ha messo in difficoltà persino le auto dell’agenzia funebre Attenni, impossibilitate ad arrivare con facilità sotto i loculi per accompagnare la salma.

Oltre al sindaco di Ardea, c’era una folla di amici e – ovviamente – i familiari: la figlia, i nipoti, il genero, le nuore e la vedova signora Elena.

Una cerimonia, dunque, resa possibile grazie anche all’esposto presentato dalla consigliera Raffaella Neocliti, assistita dall’avv. Francesco Falco, che ha evidenziato gli inaccettabili ritardi per la costruzione del cimitero.

Un sorriso amaro nel ricordo di Orazio Ucci: ancora una volta, come mille volte da vivo, ha primeggiato, e a lui va ascritta l’inaugurazione del cimitero.

La benedizione è le preghiere di rito sono state impartite dal giovane reverendo don Alessandro Paone, parrocco della parrocchia di Pian di Frasso e della Castagnetta.