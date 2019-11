Assuluti Nuoto Paralimpico, Enzo Allocco: “A Portici il miglior Made in Italy del mondo”

Napoli – “I nostri ragazzi, campioni del mondo due mesi fa a Londra, sono pronti e ben preparati per i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta: a Portici avranno la motivazione di gareggiare davanti ai propri tifosi, per questo mi aspetto belle prestazioni da parte di tutti”. Nella doppia veste di responsabile tecnico nazionale “Atleti Top Level” e organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico, Vincenzo Allocco presenta così l’attesa manifestazione in programma nel weekend nella Piscina Comunale “Centro Sportivo Portici”, in provincia di Napoli, primo grande appuntamento dopo il trionfo dell’Italia ai Mondiali di settembre.

Fino alla giornata di domani i migliori azzurri si sfideranno nuovamente in acqua e lo spettacolo è assicurato. “Questi Assoluti arrivano subito dopo la grande trasferta di Londra e in vasca ci saranno tutti i nostri campioni del mondo, fatta eccezione di Trimi, Bocciardo e Sottile – spiega Allocco – Qualcuno ha iniziato la preparazione con qualche giorno di ritardo, ma gli allenamenti sono già intensi perché il prossimo agosto ci aspettano i Giochi Paralimpici di Tokyo”.

“Dal punto di vista tecnico – prosegue il tecnico nazionale – mi aspetto un evento molto interessante, perché i nostri ragazzi vorranno ben figurare davanti al pubblico di casa e qualcuno pensa di poter ritoccare ulteriormente il proprio personale, puntando magari anche a record internazionali. Del resto gli azzurri conoscono bene la vasca di Portici, che è molto veloce e scorrevole. Le premesse per una manifestazione di alto livello ci sono tutte, anche perché l’evento è impostato soprattutto sulle distanze corte: le corsie saranno piene e lo spettacolo si preannuncia accattivante”.

Per tutti questi motivi Allocco si aspetta una buona risposta del pubblico campano, sempre vicino al nuoto paralimpico. “Penso ci sarà più gente rispetto all’edizione degli Assoluti organizzata nel 2017 – sottolinea il tecnico nazionale – Portici risponde sempre presente e oltretutto credo che il trionfo di Londra abbia ancor più acceso i riflettori sul nostro movimento. Mi aspetto davvero un bel fine settimana e per questo voglio ringraziare anche Leucopetra, il cui aiuto è stato per noi fondamentale nell’organizzazione dell’evento”.

Ricordiamo che LEUCOPETRA SPA ha preso in gestione l’impianto Sportivo di Portici ed il Campionato Italiano Assoluto in vasca corta sarà la prima occasione in pubblico, un vero e proprio debutto.

Saranno 122 gli atleti (47 donne – 75 uomini) iscritti alla due giorni di Portici, 39 invece le società presenti, ben 19 gli azzurri Campioni del Mondo a Londra:

BARLAAM Simone Polha Varese

BICELLI Federico Polisportiva bresciana no Frontiere

BONI Vincenzo G.S. FF.OO/Caravaggio Sporting Village

CIULLI Simone Circolo Canottieri Aniene

FANTIN Antonio G.S. FF.OO/ Aspea Padova

MENCIOTTI Riccardo Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem G.S. FF.OO/ Asd Sea Sub Modena

MORLACCHI Federico Polha Varese

RAIMONDI Stefano Verona Swimming Team

URSO Salvatore Noived Napoli

BERRA Alessia Polha Varese

BOGGIONI Monica AICS Pavia Nuoto

GHIRETTI Giulia G.S. FF.OO/ Ego Nuoto

GILLI Carlotta G.S. FF.OO/Rari Nantes Torino

PALAZZO Xenia Francesca Verona Swimming Team

PROCIDA Angela Nuotatori Campani

SCORTECHINI Alessia Circolo Canottieri Aniene

TALAMONA Arianna Polha Varese

TERZI Giulia Polha Varese

Assenti giustificati: Arjola Trimi, Fabrizio Sottile (Polha Varese) e Francesco Bocciardo (Fiamme Oro/Nuotatori Genovesi).

