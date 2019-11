Best Woman 2019 a Fiumicino: il percorso, gli orari e le strade da evitare

Fiumicino – Parte domenica 1 dicembre, alle ore 10,00 a Fiumicino la XXXª edizione della Best Woman. Attesi oltre 2000 runners provenienti da tutta Italia, 180 società partecipanti e circa 500 donne per la tradizionale corsa con la più alta percentuale di presenza femminile in Italia. La gara, di 10 km, organizzata dall’Atletica Villa Guglielmi, che quest’anno vede l’omologazione nazionale del percorso, è caratterizzata da tratti pianeggianti e lunghi rettilinei, ideale per i personal best. Attesi nomi altisonanti del panorama azzurro con tanti giovani di rilievo. La sfida partirà da via Lorenzo Bezzi e terminerà sulla pista dello stadio V. Cetorelli.

IL PERCORSO

Il percorso si snoderà per le vie principali della città. Le strade interessate saranno: via Bezzi, (altezza incrocio con via Valderoa), via del Faro, svolta a sx su Via Fiumara e proseguimento in via Arsia fino a viale Traiano svolta a destra, viale Traiano direzione ponte Due Giugno, attraversamento Ponte Due Giugno, quindi a destra direzione via Portuense fino svincolo a sx viale Coccia Di Morto; dopo rotonda a sinistra su via Foce Micina fino a sinistra via delle Carpe e via del Pesce Volante per proseguire a sinistra via Torre Clementina fino al Ponte Due Giugno; attraversamento del Ponte Due Giugno su passerella pedonale dx, a dx viale Traiano, largo Marinai D’Italia, direzione Lungomare della Salute fino a via Porto Romano, sx via G. Giorgis, a dx viale delle Meduse, a dx via delle Lampare, a sx via Coni Zugna, entrata cancello impianto “V. Cetorelli”. Le strade interessate, dalla 10 km, saranno chiuse solo per il tempo necessario a consentire il passaggio di tutte le atlete tranne l’arrivo (via Bezzi), che rimarrà chiuso dalle 9.00 alle 10.15 e l’arrivo (via delle Lampare angolo via delle Meduse, via Coni Zugna, Cetorelli) per cui la chiusura andrà dalle 10:20 alle 11.10.

Un compleanno importante per la Best Woman che vedrà all’arrivo festeggiare i trent’anni di attività insieme a chi ha contribuito a realizzare il sogno di una gara unica. Sarà presente a consegnare il testimone alla vincitrice 2019, l’ex maratoneta Laura Fogli, vincitrice della prima Best Woman del 1990. A bordo pista anche rappresentanti del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio. A tutti i runners sarà donata una speciale medaglia creata apposta per il trentennale.

Sponsor e collaborazioni

La manifestazione è realizzata grazie al supporto degli sponsor: LSG Sky Chefs, Best Western Rome Airport, Conad via tempio della Fortuna, Andreucci Gomme 1995. Partner tecnico dell’evento è Runnek.

La 30ª edizione è accompagnata anche dalle collaborazioni con Sportdonna.it, Live Eco-Sociale e dai gemellaggi con la Maratona di San Valentino di Terni, l’Invernalissima di Bastia Umbra, la Mezza Maratona di Portofino, la Normanna di Mileto e con la manifestazione “XCorrere la Storia” di Benevento i cui rappresentanti saranno presenti, con una delegazione a Fiumicino. La Best Woman promuove, inoltre, i progetti delle associazioni Emergency e di Dignity No Profit People e del centro Antiviolenza I-Dea di Maccarese.

La mini gara a staffetta

Durante la gara, all’interno dello Stadio Cetorelli, si svolgerà “Lo sport si differenzia”, La mini gara a staffetta coinvolgerà piccoli sportivi dai 6 ai 10 anni con l’obiettivo di sensibilizzare anche i bambini al tema del riciclo dei rifiuti. La gara sarà, inoltre, quest’anno plastic free: l’organizzazione ha voluto per prima eliminare 4.000 bicchieri e 2500 bottigliette in plastica usate durante la manifestazione sportiva.

Grazie a GRM Foto e alla piattaforma PICA ogni partecipante potrà scaricare sul proprio smartphone le foto della corsa in tempo reale.

La 30ª edizione si svolge sotto l’egida del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Comitato di Roma dell’ U.I.S.P. La manifestazione si fregia anche del patrocinio del Comune di Fiumicino e di quello della Pro Loco di Fiumicino.

www.bestwoman.it