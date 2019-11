Bomba fa saltare il bancomat, colpo grosso alla Banca di Credito cooperativo di Ardea

Ardea – Per l’ennesima volta ignoti fanno saltare con esplosivo il bancomat della Banca di credito cooperativo. Alle 02.30 circa, un boato – che si è sentito fino alla zona della Bancarella alta – ha scosso la città: distrutto il bancomat, ingenti i danni. Il bottino è “da favola”: Il bancomat, infatti, era stato caricato la sera prima per il fine settimana.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale tenenza al comando del comandante tenente Antonio Calabresi ed del suo attuale vice M/llo capo Domenico Caputo che hanno da subito dato via alle indagini per risalire agli autori. Con loro collaborano anche altri specialisti di altri reparti.

La gente si sente “tradita” dalle Istituzioni superiori, in quanto non vengono ascoltate le richieste di un aumento di personale di polizia, che da tempo viene invocato. Proprio l’estate appena passata un gruppo di villeggianti si erano recati proprio in tenenza per farsi fissare un appuntamento con il Generale comandante la Legione Lazio.