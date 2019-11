Fiumicino, arrivano le Feste e “portano” i ladruncoli. Ma i carabinieri…

Fiumicino – Si avvicina il Natale, aumentano i ladruncoli. Con l’approssimarsi delle festività, i negozi e i centri commerciali si riempiono, la gente esce a fare compere, e diventa come un banco di pesci per gli squali. Obiettivi principali sono le borse delle signore, ma anche i borselli degli uomini, le auto in sosta. E, ovviamente, i negozi stessi.

Ma i carabinieri di Fiumicino con l’approssimarsi del periodo hanno intensificato i servizi preventivi in tutto il territorio di competenza, operazione che già sta dando i primi frutti.

Oggi infatti sono state arrestate, in due distinte circostanze, due donne di 29 e 31 anni. Quest’ultima è stata sorpresa a rubare dall’interno di Risparmio Casa in via della Foce Micina, prodotti cosmetici di vario genere per un valore di 200 euro. Nei suoi confronti veniva disposta la sottoposizione in regime di arresti domiciliari provvisori in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni dinnanzi il tribunale di Civitavecchia.

L’altra donna, invece, risultava essere colpita da un provvedimento cautelare emesso dall’Autorità giudiziaria di Civitavecchia. Anche in questo caso, l’azione preventiva dei carabinieri ha risolto la questione.