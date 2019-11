Fiumicino, Associazione Nazionale Ambulanti: “No allo spostamento del mercato del sabato”

Fiumicino – “Questa Mattina, insieme a Domenico Magnetta Presidente Nazionale del Piu (Professionisti Imprenditori Uniti) al Senatore William De Vecchis della Lega, abbiamo fatto un sopralluogo per capire dove l’amministrazione di Fiumicino, governata dal Sindaco Esterino Montino, vuole spostare il mercato settimanale del sabato” – lo dichiara Angelo Pavoncello Vicepresidente e Portavoce Ana (Associazione Nazionale Ambulanti).

“Fatto il sopralluogo, siamo andati a parlare con i nostri associati per capire quale fosse la posizione di chi da oltre 35 anni svolge il mercato lì, in via Foce Micina – continua Pavoncello – i quali ci hanno detto, che se il mercato viene spostato rischia di morire, il che porterebbe alla perdita di decine di posti di lavoro”.

“Inoltre, l’amministrazione non ci ha convocato per visionare il progetto – prosegue Magnetta Piu- cosa importantissima per due ragioni, la prima per capire se lo spostamento danneggi totalmente gli Ambulanti, la seconda perché ci aspettiamo una vera e propria concertazione, prima di qualsiasi decisione”.

“Ho voluto incontrare le associazioni presenti sul posto – dichiara il Senatore De Vecchis (Lega) – per dare la mia massima disponibilità ad incontri con l’amministrazione anche tramite i nostri consiglieri della Lega, confido che al più presto, il sindaco e l’assessore convochino, insieme all’opposizione un tavolo di confronto con tutte le associazioni di categorie per vedere il progetto dello spostamento del mercato settimanale”.

“Nei prossimi giorni, invieremo una richiesta ufficiale di incontro, con il Sindaco, l’assessore e le forze politiche di maggioranza ed opposizione, per confrontarci sulla possibilità di lasciare il mercato dove è, o in alternativa capire come far convergere, le esigenze dell’amministrazione, dei cittadini e dei lavoratori Ambulanti,ad un eventuale spostamento che soddisfi tutti, senza penalizzare nessuno” – concludono Pavoncello e Magnetta di Ana e del Piu.