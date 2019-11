Montagnano, semaforo “random” e strade dissetate. I residenti: “Ora basta”

Ardea – “Montagnano sono”. Parafrasando il celebre commissario uscito dalla penna di Camilleri, verrebbe da dire che ad Ardea ci vorrebbe davvero Montalbano per risolvere un caso decisamente oscuro: la situazione assurda e molto pericolosa del semaforo dell’incrocio su Via Ardeatina con via Montagnano e via Tor Paluzzi, perennemente fuori uso.

“Sono anni – raccontano i residenti – che denunciamo sempre e la struttura è ormai fatiscente, con i pezzi mancanti; basta che viene giù un po’ d’acqua e va nuovamente in tilt. Ora sta funzionando, ma due giorni fa no, e fra due giorni…

Abbiamo inviato una pec con circa 100 firme (raccolte in soli due giorni) al Sindaco, al presidente del consiglio, al comandante Ierace, all’assessore all’ambiente con la richiesta di sostituzione, ma ad oggi ancora non riusciamo ad avere risposte.

Quell’incrocio è pericolosissimo, perché chi esce da Via Montagnano non ha la visibilità di chi viene da Via Ardeatina, e i camion sfrecciano senza remore, non essendoci cartelli che segnalano il centro abitato o strisce pedonali.

Ogni giorno si rischia la vita; in quell’area ci sono i bambini che attraversano per prendere il pulmino delle scuole per Cecchina e Pomezia. Nei giorni scorsi abbiamo sfiorato la tragedia: una vettura in uscita da via Montagnano e ha rischiato di essere travolta da un camion; fortunatamente è riuscita ad accelerare e ne è uscita indenne.

Siamo completamente abbandonati – è il grido di dolore dei residenti -. Strade fatiscenti, nessuna manutenzione. Abbiamo scritto più volte ma ci rispondono che ‘quella strada è provinciale’, però mai il Comune ha interceduto presso la Città metropolita per noi”.