Montalto, al teatro Padovani arriva il musical “A Christmas Carol”

Montalto – Al teatro Lea Padovani si inizia a respirare il clima natalizio, con domenica 1 dicembre, alle ore 18:00, ad un musical applauditissimo oltreoceano e che arriva in Italia: “A Christmas Carol“. Lo spettacolo, che vede in scena 19 performer e 3 piccoli attori, scritto da Mike Ockrent e Lynn Arhens, musicato da Alan Menken, è decisamente coinvolgente, a tratti commovente, ma al tempo stesso frizzante e scorrevole, nonostante le tematiche importanti veicolate in maniera essenziale. Atmosfere noir e giochi di luci e ombre rendono l’adattamento potente ed efficace, immergendo lo spettatore in una Londra ottocentesca, nella quale il signor Scrooge riceve la visita degli spiriti del Natale passato, presente e futuro. Grazie al loro intervento ritroverà la retta via, mutando radicalmente il senso della sua vita.

Gianfranco Vergoni ne firma la traduzione e l’adattamento, mentre la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini e la direzione musicale è di Gabriele de Guglielmo. Reduce del successo ottenuto dalle produzioni di “Aggiungi un posto a tavola” e “Tutti insieme appassionatamente”, per questa nuova produzione la Compagnia dell’Alba si avvale di una guest star d’eccezione. Ad interpretare l’avaro protagonista Ebenezer Scrooge è, infatti, l’attore e regista Roberto Ciufoli. Al suo fianco performer di indiscusso livello impegnati in coinvolgenti scene corali e in vorticose coreografie, impreziosite dalla vivacità dei costumi.

Per informazioni e biglietti: 0766/870115.

(Il Faro online)